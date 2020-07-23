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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ДО 30 СЕНТЯБРЯ


16:43 23.07.2020

Регистрация паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года должна завершиться до 30 сентября 2020 года.

«В целом по стране регистрации подлежат паспорта готовности 28731 потребителя тепловой энергии, из них 8% уже зарегистрировано, и 10579 ведомственных теплоисточников, из которых оформлено более 6%, соответственно», - проинформировал генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец.

Он напомнил, что с 20 мая 2020 года вступили в силу новые правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению. В соответствии с ними изменен подход к нормативным срокам издания распорядительного документа о назначении комиссии проверки готовности к работе в осенне-зимний период.

«Правилами определено, что такой документ должен быть издан не позднее чем за 10 дней до начала работы комиссии», - уточнил Александр Озерец.

Изменения коснулись и регистрации паспортов готовности теплоисточников. Так оформлению паспортов подлежат теплоисточники с установленной мощностью 50 кВт и более (независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя), осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточники мощностью более 100 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды.

«Данные изменения обусловлены необходимостью снижения количества административных процедур в отношении субъектов малого бизнеса», — подчеркнул Александр Озерец.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, изменения внесены и в структуру очередности включения отопления при снижении температуры наружного воздуха. «Как и ранее, предусматривается три очереди, но при этом в состав первой включены гостиницы. Перечень объектов второй очереди дополнен театрами и общегородскими банями», - пояснил он.

Подробно ознакомиться с новыми правилами можно на сайте Госэнергогазнадзора и Минэнерго.
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