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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ А1 С АВГУСТА СМОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КЛИЕНТАМ ТЕХПОДДЕРЖКУ ДИСТАНЦИОННО


16:34 23.07.2020

Унитарное предприятие «А1» внесло изменения в порядок работы удаленной визуальной технической поддержки А1 и переименовало его в Порядок предоставления удаленной технической поддержки А1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступят в силу 3 августа 2020 года и направлены на улучшение работы с клиентами путем введения возможности удаленной технической поддержки для абонентов фиксированного интернета А1, чьи маршрутизаторы поддерживают протокол TR-069.

Так, ответственные специалисты компании при обращении клиента в техническую поддержку смогут применять удаленный доступ к оборудованию клиента с целью его диагностики и настройки.

С обновленным вариантом документа можно ознакомиться по ссылке.
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