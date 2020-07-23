Унитарное предприятие «А1» внесло изменения в порядок работы удаленной визуальной технической поддержки А1 и переименовало его в Порядок предоставления удаленной технической поддержки А1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступят в силу 3 августа 2020 года и направлены на улучшение работы с клиентами путем введения возможности удаленной технической поддержки для абонентов фиксированного интернета А1, чьи маршрутизаторы поддерживают протокол TR-069.

Так, ответственные специалисты компании при обращении клиента в техническую поддержку смогут применять удаленный доступ к оборудованию клиента с целью его диагностики и настройки.

С обновленным вариантом документа можно ознакомиться по ссылке.