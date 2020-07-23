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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ А1 С АВГУСТА СМОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КЛИЕНТАМ ТЕХПОДДЕРЖКУ ДИСТАНЦИОННО
16:34 23.07.2020
Унитарное предприятие «А1» внесло изменения в порядок работы удаленной визуальной технической поддержки А1 и переименовало его в Порядок предоставления удаленной технической поддержки А1.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения вступят в силу 3 августа 2020 года и направлены на улучшение работы с клиентами путем введения возможности удаленной технической поддержки для абонентов фиксированного интернета А1, чьи маршрутизаторы поддерживают протокол TR-069.
Так, ответственные специалисты компании при обращении клиента в техническую поддержку смогут применять удаленный доступ к оборудованию клиента с целью его диагностики и настройки.
С обновленным вариантом документа можно ознакомиться по ссылке.
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