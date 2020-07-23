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ЭКОНОМИКА РБ


ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 30 ИЮЛЯ


16:07 23.07.2020

30 июля на базе платформы ZOOM состоится онлайн-конференция «Туристические локации будущего. Что Беларусь готова предложить туристам и инвесторам».

Эксперты, в числе которых представители Республиканского союза туристической индустрии, SCHNEIDER GROUP, ARZINGER & PARTNERS, Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, туристического оператора ООО «БелАгроТрэвел», администрации СЭЗ «Гродноинвест», расскажут о конкурентных преимуществах Беларуси и Гродненской области, преференциях и особенностях ведения бизнеса в туриндустрии.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в рамках конференции будут даны однозначные ответы на популярные запросы туристической отрасли.

Мероприятие будет полезно руководителям и менеджерам туристических компаний и операторов, владельцам и представителям малого и среднего бизнеса, девелоперам и инвесторам, гостиничным брендам, интернет-порталам, сервисам бронирования и консалтинговым агентствам из Беларуси, Польши, Литвы и других стран.

Участие в мероприятии бесплатное при онлайн-регистрации.
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