В январе-июне 2020 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 110,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 56,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 51,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 48,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 31 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 21,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,1% от общего ввода по области.