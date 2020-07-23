ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАИП И ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ


15:40 23.07.2020

План взаимодействия Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам и ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» подписан 22 июля в ходе состоявшегося в НАИП брифинга для СМИ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, документ призван усилить работу в области привлечения иностранных инвестиций за счет консолидации экспертизы профессионалов Агентства и возможностей депутатов по сопровождению перспективных проектов на уровне местных органов власти Беларуси и представителей парламентов иностранных государств.

«Мы формируем команду, которая будет помогать инвесторам находить общий язык с местной властью для решения всех вопросов, которые связаны с реализацией (инвестиционных) проектов. План – это первый шаг, такого не делалось раньше, но мы хотим попробовать», – отметил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.

Говоря об инвестиционной привлекательности нашей страны, А.Савиных добавил, что Беларусь, являясь сегодня частью формирующегося крупного макрорегиона – ЕАЭС, находится в выгодном положении за счет близости к европейским рынкам технологий и капиталов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2020
валюта курс
EUR 2.7624
USD 2.3857
RUB 3.3613
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7624 +0.013
USD 2.3857 +0.0003
RUB 3.3613 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7620 2.7670
USD 2.3890 2.4010
RUB 3.3500 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1580
EUR/RUB 82.2000 82.8000
USD/RUB 71.1000 71.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте