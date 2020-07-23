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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП И ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
15:40 23.07.2020
План взаимодействия Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам и ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» подписан 22 июля в ходе состоявшегося в НАИП брифинга для СМИ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, документ призван усилить работу в области привлечения иностранных инвестиций за счет консолидации экспертизы профессионалов Агентства и возможностей депутатов по сопровождению перспективных проектов на уровне местных органов власти Беларуси и представителей парламентов иностранных государств.
«Мы формируем команду, которая будет помогать инвесторам находить общий язык с местной властью для решения всех вопросов, которые связаны с реализацией (инвестиционных) проектов. План – это первый шаг, такого не делалось раньше, но мы хотим попробовать», – отметил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.
Говоря об инвестиционной привлекательности нашей страны, А.Савиных добавил, что Беларусь, являясь сегодня частью формирующегося крупного макрорегиона – ЕАЭС, находится в выгодном положении за счет близости к европейским рынкам технологий и капиталов.
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