|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ ОБОШЛАСЬ В 31 МЛН РУБЛЕЙ, НАДБАВКИ МЕДИКАМ СОСТАВИЛИ 213 МЛН РУБЛЕЙ
15:34 23.07.2020
Своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на совещании с участием А. Лукашенко.
По его словам, по указу № 143 "О поддержке экономики" налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты) получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более Br31 млн. На местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных каникул. Объем поддержки по этому направлению составил Br25 млн. Реализуются меры, направленные на поддержку работников коммерческих и бюджетных организаций.
"Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили Br213 млн", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Он также добавил, что на поддержку предприятий использованы кредитные ресурсы под гарантии правительства на Br145 млн, или 29% от выделенного лимита. Под местные гарантии - еще Br109 млн, или 15,6% от лимита.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2020
Курсы в банках
на 23.07.2020
Конвертация в банках
на 23.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте