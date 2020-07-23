Своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на совещании с участием А. Лукашенко.

По его словам, по указу № 143 "О поддержке экономики" налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты) получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более Br31 млн. На местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных каникул. Объем поддержки по этому направлению составил Br25 млн. Реализуются меры, направленные на поддержку работников коммерческих и бюджетных организаций.

"Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили Br213 млн", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он также добавил, что на поддержку предприятий использованы кредитные ресурсы под гарантии правительства на Br145 млн, или 29% от выделенного лимита. Под местные гарантии - еще Br109 млн, или 15,6% от лимита.