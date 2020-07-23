ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛУЧШИХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ


15:15 23.07.2020

Приказом Госкомвоенпрома № 90 от 14 июля 2020 г. утверждено Положение о конкурсе по определению лучших разработок в области науки и техники организаций, входящих в систему Государственного военно-промышленного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, документом установлен порядок проведения конкурса, условия отбора и критерии их оценки, а также порядок подведения итогов (чествования победителей).

Согласно документу, конкурс проводится не реже одного раза в два года. Его основными задачами являются изучение и распространение передового опыта успешной организации разработок в области науки и техники в рамках реализации (выполнения) проектов (работ) по разработке и внедрению новых видов вооружения, военной и специальной техники, продукции народнохозяйственного назначения, материалов и технологий, а также стимулирование профессионального роста авторских коллективов организаций, осуществляющих разработку перспективной продукции.

Выдвижение работ на конкурс проводится научно-техническими (техническими) советами организаций. Для участия в конкурсе руководителем организации в Госкомвоенпром направляется письменная заявка с приложением материалов работы.

Материалы работы, представляемой на конкурс, должны включать предмет разработки, область применения, основные технико-экономические показатели в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами (при их наличии), сведения о патентозащищенности разработки, сертификации продукции, экспортных поставках, экономическом эффекте, достигнутом от внедрения работы в производство.

Рассмотрение представленных на конкурс работ осуществляется комиссией, в состав которой входят представители структурных подразделений центрального аппарата и работники организаций, в два этапа: на первом этапе производится экспертиза всех представленных работ и определение работ-кандидатов на победу в конкурсе; на втором этапе принимается решение по определению работ-победителей конкурса.

В качестве экспертов могут привлекаться специалисты в соответствующей сфере (отрасли) науки и техники.

Комиссия проводит экспертизу и осуществляет отбор работ в соответствии с критериями и по шкале баллов для оценки в зависимости от номинации.

Разработанные в рамках реализации представленных работ изделия (технологические процессы, ресурсосберегающие технологии, оборудование и техника) должны быть введены в гражданский оборот и (или) использоваться для собственных нужд организаций.

Работы-победители конкурса определяются в шести номинациях: «Лучшая разработка в интересах обеспечения потребностей обороны в вооружении, военной и специальной технике»; «Лучшая разработка в интересах народного хозяйства»; «Лучшая разработка по обеспечению импортозамещения»; «Лучшая разработка в интересах экспортных поставок»; «Лучший проект по разработке прогрессивных технологических процессов, ресурсосберегающих технологий, оборудования и техники»; «Прочая продукция» (не указанная в перечисленных выше номинациях)

Дипломы вручают председатель Госкомвоенпрома или по поручению его заместители, руководители организаций в торжественной обстановке во время мероприятий, как правило, приуроченных ко Дню белорусской науки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
валюта курс
EUR 2.7494
USD 2.3854
RUB 3.3672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7624 +0.013
USD 2.3857 +0.0003
RUB 3.3613 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7620 2.7670
USD 2.3890 2.4010
RUB 3.3500 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1580
EUR/RUB 82.2000 82.8000
USD/RUB 71.1000 71.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте