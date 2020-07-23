Приказом Госкомвоенпрома № 90 от 14 июля 2020 г. утверждено Положение о конкурсе по определению лучших разработок в области науки и техники организаций, входящих в систему Государственного военно-промышленного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, документом установлен порядок проведения конкурса, условия отбора и критерии их оценки, а также порядок подведения итогов (чествования победителей).

Согласно документу, конкурс проводится не реже одного раза в два года. Его основными задачами являются изучение и распространение передового опыта успешной организации разработок в области науки и техники в рамках реализации (выполнения) проектов (работ) по разработке и внедрению новых видов вооружения, военной и специальной техники, продукции народнохозяйственного назначения, материалов и технологий, а также стимулирование профессионального роста авторских коллективов организаций, осуществляющих разработку перспективной продукции.

Выдвижение работ на конкурс проводится научно-техническими (техническими) советами организаций. Для участия в конкурсе руководителем организации в Госкомвоенпром направляется письменная заявка с приложением материалов работы.

Материалы работы, представляемой на конкурс, должны включать предмет разработки, область применения, основные технико-экономические показатели в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами (при их наличии), сведения о патентозащищенности разработки, сертификации продукции, экспортных поставках, экономическом эффекте, достигнутом от внедрения работы в производство.

Рассмотрение представленных на конкурс работ осуществляется комиссией, в состав которой входят представители структурных подразделений центрального аппарата и работники организаций, в два этапа: на первом этапе производится экспертиза всех представленных работ и определение работ-кандидатов на победу в конкурсе; на втором этапе принимается решение по определению работ-победителей конкурса.

В качестве экспертов могут привлекаться специалисты в соответствующей сфере (отрасли) науки и техники.

Комиссия проводит экспертизу и осуществляет отбор работ в соответствии с критериями и по шкале баллов для оценки в зависимости от номинации.

Разработанные в рамках реализации представленных работ изделия (технологические процессы, ресурсосберегающие технологии, оборудование и техника) должны быть введены в гражданский оборот и (или) использоваться для собственных нужд организаций.

Работы-победители конкурса определяются в шести номинациях: «Лучшая разработка в интересах обеспечения потребностей обороны в вооружении, военной и специальной технике»; «Лучшая разработка в интересах народного хозяйства»; «Лучшая разработка по обеспечению импортозамещения»; «Лучшая разработка в интересах экспортных поставок»; «Лучший проект по разработке прогрессивных технологических процессов, ресурсосберегающих технологий, оборудования и техники»; «Прочая продукция» (не указанная в перечисленных выше номинациях)

Дипломы вручают председатель Госкомвоенпрома или по поручению его заместители, руководители организаций в торжественной обстановке во время мероприятий, как правило, приуроченных ко Дню белорусской науки.