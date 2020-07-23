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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 66,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - МИНЗДРАВ


14:48 23.07.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июля 2020 года выросло до 66,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 23 июля зарегистрированы 66 тыс. 688 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 59 тыс. 439 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 519 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 167 человека, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 219 тыс. 705 тестов.
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