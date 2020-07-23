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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ-РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» НАЛАДИЛА ВЫПУСК ОДНОРАЗОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК


14:38 23.07.2020

Резидент СЭЗ «Могилев» - ООО «БелЭмса» наладило выпуск медицинских одноразовых трехслойных масок.

Как сообщает сайт СЭЗ, современная производственная линия позволяет выпускать около 1,2 тыс. защитных средств в минуту.

Медицинская маска производства ООО «БелЭмса» изготавливается из трех слоев нетканого материала. Первый слой, который прилегает к коже, имеет антиаллергенные свойства. Второй слой - фильтрующий, находится внутри маски. Внешний слой защищает от пыли и мелких частиц. Маска обеспечивает до 99% защиты от бактерий, что было подтверждено лабораторными исследованиями, проведенными в Европе и Америке при получении медицинских сертификатов. Маски оснащены пластиковым фиксатором для носа, обеспечивающим более плотное ее прилегание к лицу.

Медицинским маскам производства ООО «БелЭмса» присуща и инновационная составляющая - компанией были разработаны уникальные заушники из материала, который используется при производстве детских подгузников. Он очень мягкий, не натирает кожу и не приносит дискомфорта человеку во время длительного ношения».

Сумма инвестиций по проекту составила около 2 млн долларов США. Новая линия позволила создать около 100 дополнительных рабочих мест.

Продукция предприятия в первую очередь ориентирована на внутренний рынок чтобы полностью обеспечить потребность Беларуси в качественной импортозамещающей продукции. Остальной объем произведенных изделий идет на экспорт. ООО «БелЭмса» уже поставляет медицинские маски в Сербию, Хорватию, Израиль, Турцию, Россию, Украину. В дальнейшие планы предприятия входит организация экспорта продукции на рынки США, стран Европы, Ливии, Ирана и Ирака. В ближайшее время предприятие дополнит линейку производимой продукции масками для детей.

ООО «БелЭмса» зарегистрировано в СЭЗ «Могилев» в 2011 году. Предприятие специализируется на производстве влажных салфеток, подгузников и других средств личной гигиены. Учредителем и инвестором предприятия выступила турецкая компания Ucar Grup. 70% продукции экспортируется в 25 стран мира.
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