ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОАЦ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗАО «БЕЛХАРД ГРУПП» И ООО «БЕЛХАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ»


14:26 23.07.2020

Решением Оперативно-аналитического центра при президенте (приказ № 142 от 15 июля 2020 г.) с 20 июля 2020 г. на 6 месяцев приостановлено действие специальных разрешений (лицензий) на право осуществления деятельности по технической и (или) криптографической защите информации, выданных ЗАО «БелХард Групп» и ООО «БелХард Девелопмент».

«В случае неустранения в указанный строк нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, будет принято решение о прекращении ее действия», - говорится в сообщении ОАЦ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
валюта курс
EUR 2.7494
USD 2.3854
RUB 3.3672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7624 +0.013
USD 2.3857 +0.0003
RUB 3.3613 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7620 2.7670
USD 2.3890 2.4010
RUB 3.3500 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1580
EUR/RUB 82.2000 82.8000
USD/RUB 71.1000 71.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте