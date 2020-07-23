Решением Оперативно-аналитического центра при президенте (приказ № 142 от 15 июля 2020 г.) с 20 июля 2020 г. на 6 месяцев приостановлено действие специальных разрешений (лицензий) на право осуществления деятельности по технической и (или) криптографической защите информации, выданных ЗАО «БелХард Групп» и ООО «БелХард Девелопмент».

«В случае неустранения в указанный строк нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, будет принято решение о прекращении ее действия», - говорится в сообщении ОАЦ.