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ЭКОНОМИКА РБ
ОАЦ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗАО «БЕЛХАРД ГРУПП» И ООО «БЕЛХАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
14:26 23.07.2020
Решением Оперативно-аналитического центра при президенте (приказ № 142 от 15 июля 2020 г.) с 20 июля 2020 г. на 6 месяцев приостановлено действие специальных разрешений (лицензий) на право осуществления деятельности по технической и (или) криптографической защите информации, выданных ЗАО «БелХард Групп» и ООО «БелХард Девелопмент».
«В случае неустранения в указанный строк нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, будет принято решение о прекращении ее действия», - говорится в сообщении ОАЦ.
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