Село в текущем году должно получить хороший урожай, который позволит нарастить экспорт, получить значительную денежную выручку и улучшить экономику хозяйств. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны.

"В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он поручил ответственным лицам взять под жесткий контроль обеспечение уборки и организацию экспортных поставок сельхозпродукции.