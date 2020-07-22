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ЭКОНОМИКА РБ
ХОРОШИЙ В ЭТОМ ГОДУ УРОЖАЙ ПОЗВОЛИТ НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ И ПОЛУЧИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫРУЧКУ - ЛУКАШЕНКО
13:50 23.07.2020
Село в текущем году должно получить хороший урожай, который позволит нарастить экспорт, получить значительную денежную выручку и улучшить экономику хозяйств. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны.
"В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он поручил ответственным лицам взять под жесткий контроль обеспечение уборки и организацию экспортных поставок сельхозпродукции.
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