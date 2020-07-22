|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ АЗС-КОМПЛЕКС «БЕЛОРУСНЕФТЬ-МИНСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТА» ОТКРЫЛСЯ НА АВТОМАГИСТРАЛИ М-14
13:34 23.07.2020
Резидент Новый АЗС-комплекс «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукта» открылся на автомагистрали М-14.
Как пишет портал neft.by, он стал первым объектом придорожного сервиса на МКАД-2.
Ретроавтомобиль с водителем в натуральную величину, заправочная станция в фирменном стиле «Белоруснефти» и весь спектр услуг для водителя. На этой заправочной станции есть все, что нужно для перерыва в дороге. Кафетерий с продукцией собственного производства, магазин, уютная кофе-зона, магазин, пост подкачки шин, пылесос.
АЗС рассчитана на 250 заправок в сутки, а еще здесь можно зарядить электромобиль. Мощность зарядной станции – 150 кВт. Площадь торгового зала с кафетерием – более 100 квадратных метров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2020
Курсы в банках
на 23.07.2020
Конвертация в банках
на 23.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте