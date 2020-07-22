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НОВЫЙ АЗС-КОМПЛЕКС «БЕЛОРУСНЕФТЬ-МИНСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТА» ОТКРЫЛСЯ НА АВТОМАГИСТРАЛИ М-14


13:34 23.07.2020

Резидент Новый АЗС-комплекс «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукта» открылся на автомагистрали М-14.

Как пишет портал neft.by, он стал первым объектом придорожного сервиса на МКАД-2.

Ретроавтомобиль с водителем в натуральную величину, заправочная станция в фирменном стиле «Белоруснефти» и весь спектр услуг для водителя. На этой заправочной станции есть все, что нужно для перерыва в дороге. Кафетерий с продукцией собственного производства, магазин, уютная кофе-зона, магазин, пост подкачки шин, пылесос.

АЗС рассчитана на 250 заправок в сутки, а еще здесь можно зарядить электромобиль. Мощность зарядной станции – 150 кВт. Площадь торгового зала с кафетерием – более 100 квадратных метров.
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