В январе-июне 2020 года организациями всех форм собственности Минской области построено 4,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 494,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 123,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 24,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 79,9 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 52,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 351,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 71,1% от общего ввода по области.