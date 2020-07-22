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ЭКОНОМИКА РБ


БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ УЖЕ ОБОШЛАСЬ БЮДЖЕТУ ПОЧТИ В ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ - ЛУКАШЕНКО


13:19 23.07.2020

Борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны.

"Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что благодаря общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась. Количество заболевших снижается.

"Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью заразились почти 15 млн человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах", - рассказал Лукашенко.

В связи с этим во избежание второй волны он заявил о поддержке медиков, советующих в этом году отдыхать только в Беларуси.

"Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями", - предупредил Лукашенко.

По его словам, в стране создали идеальные условия для отдыха.

"Надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется", - уверен он.
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