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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ЗАПУСТИЛА ЛИНЕЙКУ УСЛУГ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УЧЕТА ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И ГАЗА


12:40 23.07.2020

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запускает линейку услуг «Умный учет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, корпоративные клиенты могут подключить приборы автоматического учета газа и воды со сбором данных на основе технологии NB-IoT. Предложение ориентировано на застройщиков, сферу ЖКХ, промышленные предприятия и другие организации.

Приборы учета, способные фиксировать и передавать посредством радиоканала данные, будут подключаться к IoT-платформе МТС. Основные преимущества технологии NB-IoT ― энергоэффективность, оперативность и надежность. При этом, счетчики, подключенные через сеть NB-IoT, способны работать даже в труднодоступных местах.

Новые услуги различаются по типу подключаемого оборудования, стоимости и способам оплаты. «Умный учет» дает возможность подключить индивидуальные приборы учета, а «Умный учет PRO» рассчитан на групповые и промышленные устройства. В этих услугах тарификация производится ежемесячно. Передача данных осуществляется с помощью тарифного плана «Интернет вещей» с неограниченным объемом трафика.

Предложения «Умный учет 60 месяцев» и «Умный учет 96 месяцев» доступны для индивидуальных приборов учета. При выборе одной из этих услуг связь также обеспечивается на тарифном плане «Интернет вещей», но оплата за передачу данных осуществляется единовременно за весь срок поверочного интервала счетчиков. МТС также предоставляет возможность приобрести оборудование вместе с линейкой услуг «Умный учет».

«Запуск новых услуг является частью плана компании МТС по развитию интернета вещей в Беларуси. Телеком-оператор и провайдер цифровых услуг делает ставку на технологию NB-IoT, которая позволяет обслуживать множество устройств, обменивающихся между собой информацией по радиосвязи, потребляя при этом минимальный объем трафика. Использование счетчиков, подключенных к IoT-платформе, приведет к снижению накладных расходов, которые несут ресурсные организации для регулярной проверки приборов учета», ― отметил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Телеком-оператор и провайдер цифровых услуг МТС развивает собственную сеть NB-IoT в Беларуси с 2017 года. В январе 2020 года был запущен тариф «Интернет вещей», обслуживающий смарт-приборы, которые способны работать по данной технологии.
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