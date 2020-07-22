ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» построит в деревне Песочное Копыльского района комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, проектом предусматривается строительство современного комплекса, оснащенного по последнему слову техники, который включает как производственные объекты: птичники напольного содержания, убойный цех, участок утилизации отходов, так и инфраструктуру – санпропускники, дезбарьеры, очистные сооружения. Производственная мощность объекта – 6000 тонн мяса индейки в год.

Ожидается, что строительство объектов по выращиванию и переработке мяса индейки позволит создать рабочие места в Копыльском районе, повысить прибыльность производимой продукции и увеличить доходы населения.