|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ» ПОСТРОИТ В КОПЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА ИНДЕЙКИ
12:04 23.07.2020
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» построит в деревне Песочное Копыльского района комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, проектом предусматривается строительство современного комплекса, оснащенного по последнему слову техники, который включает как производственные объекты: птичники напольного содержания, убойный цех, участок утилизации отходов, так и инфраструктуру – санпропускники, дезбарьеры, очистные сооружения. Производственная мощность объекта – 6000 тонн мяса индейки в год.
Ожидается, что строительство объектов по выращиванию и переработке мяса индейки позволит создать рабочие места в Копыльском районе, повысить прибыльность производимой продукции и увеличить доходы населения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2020
Курсы в банках
на 23.07.2020
Конвертация в банках
на 23.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте