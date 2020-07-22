Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом Виктор Каранкевич сообщил во время посещения ОАО «Торфобрикетный завод Дитва».

«Документ в высокой степени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи — по увеличению объемов реализации продукции, увеличению выручки, улучшению качественных показателей, а это рост производительности труда и рост заработной платы», - отметил министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн тонн торфа. По объему его добычи страна занимает четвертое место в мире, а по объему производства торфобрикетов — первое место в мире.

В организациях торфяной промышленности работает около 3 тыс. человек.