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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2025 ГОДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В БЕЛАРУСИ
11:37 23.07.2020
Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом Виктор Каранкевич сообщил во время посещения ОАО «Торфобрикетный завод Дитва».
«Документ в высокой степени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи — по увеличению объемов реализации продукции, увеличению выручки, улучшению качественных показателей, а это рост производительности труда и рост заработной платы», - отметил министр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн тонн торфа. По объему его добычи страна занимает четвертое место в мире, а по объему производства торфобрикетов — первое место в мире.
В организациях торфяной промышленности работает около 3 тыс. человек.
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