ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» за шесть месяцев 2020 года нарастило экспорт в страны ЕС сортового проката, предназначенного для автомобилестроения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, речь идет о конструкционном прокате диаметром 20-80 мм. Данной продукции реализовано на $18,3 млн, что на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего за январь-июнь 2020-го БМЗ экспортировал более 36 тысяч тонн конструкционного проката диаметром 20-80 мм на $19,3 млн. Почти 96% продукции реализовано в страны Европейского союза. Более чем в 2 раза ее экспорт был увеличен в Австрию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Хорватию и Чехию.

Лидером роста, как отметил генеральный директор ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Дмитрий Корчик, является Франция, куда отгрузки данной продукции по сравнению с 2019-м возросли в несколько раз. Ведущим потребителем проката БМЗ в данной стране является известный производитель штоков гидроцилиндров. В целом, импортерами белорусского конструкционного проката диаметром 20-80 мм на европейском пространстве являются предприятия, специализирующиеся на выпуске комплектующих для мирового автопрома.

Для Белорусского металлургического завода выход на премиальный рынок автомобилестроения стал возможен после запуска в 2015 году сортопрокатного цеха № 2. В настоящее время в нем производится почти половина выпускаемой на заводе инновационной продукции, которая в общем объеме отгрузки предприятия по итогам первого полугодия 2020-го составляет почти 24%. Так, в минувшем году СПЦ-2 отгрузил 63 вида инновационной продукции объемом 321 тысяча тонн на 331 миллион рублей. Почти 70% данного объема было реализовано на экспорт.