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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ БУТБ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 3%


10:52 23.07.2020

В первом полугодия экспорт пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) увеличился на 3% и составил 316 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основными покупателями реализуемой на биржевых торгах пилопродукции являются резиденты стран Европейского союза, на долю которых приходится более 80% продаж. Оставшийся объем выкупают компании из Азербайджана, Великобритании, Грузии, Израиля, Китая, Ливана, Молдовы, США, Туркменистана и Турции. Наибольшим спросом традиционно пользуется обрезная доска из древесины хвойных пород, а также деревянные заготовки для производства тары.

По мнению начальника управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгения Малышева, положительная динамика обеспечивается за счет тесного взаимодействия биржи с крупнейшими отечественными экспортерами, а также благодаря активной работе аккредитованных на БУТБ иностранных брокеров.

«На объемы биржевых торгов влияет целый ряд факторов, причем далеко не все они положительные. Например, в текущем году экономика стран Евросоюза, которые являются основными потребителями белорусской пилопродукции, была буквально парализована из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, наши показатели по экспорту не только не ухудшились, но и немного выросли. Здесь нужно отдать должное белорусским деревообрабатывающим предприятиям, которые смогли предложить конкурентоспособные цены и удобную логистику, а также брокерам-нерезидентам, которые постоянно привлекают на биржу новых покупателей из Европы, Азии и других регионов мира. Учитывая восстановление деловой активности на ключевых рынках сбыта пиломатериалов, рассчитываем, что экспорт будет расти и во втором полугодии. Возможно, даже более высокими темпами», – отметил Евгений Малышев.

Экспортные биржевые торги лесопродукцией проводятся на БУТБ еженедельно. На продажу выставляется обрезная и необрезная доска, пиломатериалы для тары, щепа, топливные брикеты и гранулы, макулатура, целлюлоза, бумага, картон, деревянные колья и столбы, шпалы и т.д. За январь-июнь общая сумма экспортных сделок составила 381 млн BYN.
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