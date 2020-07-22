Проводимые инспекциями Госстандарта в настоящее время мероприятия профилактического и разъяснительного характера в форме мониторингов составляют 82%. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.

По результатам мониторинга субъект хозяйствования получает рекомендации по устранению выявленных нарушений в определенный срок. О выполнении этих мер он должен проинформировать надзорный орган. В том случае, если рекомендации и предписания не выполнены, может быть назначена внеплановая проверка с проведением предусмотренных этой формой действий и применением установленной законодательством ответственности в судебном порядке.

С 2015 г. Госстандарт ведет реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, а также реестр документов о подтверждении соответствия Таможенного союза, действие которых прекращено в нашей стране,

Цель – информирование как потребителей, так и изготовителей, поставщиков, импортеров о выявленной на рынке республики опасной продукции, представляющей угрозу для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителей.

Всего в данных реестрах содержится около 2,8 тыс. наименований товаров, более 2 тыс. отмененных документов об оценке соответствия.

«Это те товары, которые не соответствовали требованиям и в отношении которых были зафиксированы грубые нарушения требований безопасности, – прокомментировал Дмитрий Барташевич. – Мы предлагаем всем заинтересованным использовать эти ресурсы в своей работе, чтобы не допустить закупки запрещенной продукции, а также сообщать, если такой товар встречается на рынке».

К слову, для субъектов хозяйствования – нарушителей существует и механизм исключения из этого списка. Для этого им необходимо провести необходимые корректирующие мероприятия, испытания и в конечном итоге доказать, что продукция соответствует установленным требованиям. Уже принято около 80 решений, когда продукция, исключенная из реестра, могла вновь поступать на рынок.

По мнению Дмитрия Барташевича, большое значение в вопросах защиты рынка имеет эффективное взаимодействие надзорных органов страны. В качестве примера он привел совместную работу территориальных органов Госстандарта и Государственного таможенного комитета, в результате которой были выявлены не соответствующие требованиям различные группы продукции, в основном изделия легкой промышленности, и пресечена их реализация на рынках республики. Речь в данном случае идет более чем о 500 наименованиях изделий, 38 тыс. штук/пар с нарушениями по требованиям безопасности, маркировке и обязательному подтверждению соответствия. Налаживание оперативного механизма взаимодействия также необходимо и между другими контролирующими органами – МВД, МНС, МАРТ.

В числе новых направлений надзорной деятельности инспекций Госстандарта, которые получают развитие в настоящее время, следует отметить осуществление контроля за выполнением законодательства об оценке соответствия, а также мониторинги в отношении интернет-магазинов.

Так, из проанализированных в 1 полугодии 2020 г. 492 деклараций о соответствии и сертификатов на продукцию почти в половине были отмечены нарушения. В 218 из 219 проверенных интернет-магазинов имелись нарушения, в том числе реализовывалась продукция, запрещенная к ввозу и обращению на территории страны.