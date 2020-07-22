В ОАО «Сейсмотехника» освоили выпуск машинокомплектов виброисточников сейсмических сигналов СВ 30/150 МТ.

Как пишет портал neft.by, технику производят и экспортируют в Россию давнему партнеру – АО «Башнефтегеофизика». Предприятие является одной из ведущих российских компаний в сфере нефтегазоразведки.

Оборудование отвечает всем требованиям современной сейсморазведки. Главное отличие – в шасси, в основе которого – раздельный гусеничный ход. Такая особенность позволяет улучшить проходимость техники в суровых условиях Крайнего Севера.

По сути, это непосредственно сам сейсмоисточник с транспортной базой, так сказать, «сердце машины». На производственной базе «Башнефтегеофизики», в ООО «Сервис-Мастер» оборудование оснащается системой управления и другими комплектующими.

По принципу кооперации белорусы и россияне начали работать 3 года назад. Тогда гомельские машиностроители поставили в адрес АО «Башнефтегеофизика» первые машинокомплекты предыдущей версии виброисточников. Опыт оказался удачным. Как отмечают российские партнеры, в сложнейших климатических и природных условиях Крайнего Севера машины показали себя надежной, безотказной и ремонтопригодной техникой.