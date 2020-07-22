ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ В 1 ПОЛУГОДИИ ИЗЪЯЛ ОКОЛО 1,5 ТЫС. НАИМЕНОВАНИЙ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОДУКЦИИ


09:36 23.07.2020

Госстандарт в 1 полугодии изъял около 1,5 тыс. наименований опасной продукции. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекциями Госстандарта в 1 полугодии 2020 г., было изъято около 1,5 тыс. наименований продукции, не соответствующей требованиям, запрещен ввоз и обращение свыше 900 наименований опасных товаров и прекращено действие более 600 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза», - сказал он.

Характеризуя эти цифры, Дмитрий Барташевич подчеркнул, что при выборе объектов для проведения проверок и мониторингов применяется риск-ориентированный подход.

«Для назначения контрольно-надзорного мероприятия инспектор анализирует имеющуюся информацию, оценивает риски и по балльной системе устанавливает степень риска в отношении товара или субъекта и применению к нему той или иной формы надзора. Информация может быть получена от органов госуправления, изготовителей и импортеров по результатам их собственных маркетинговых исследований, граждан, учитывается также надзорная практика. Это делается для того, чтобы контрольно-надзорная работа была максимально точная и обоснованная. Применение всех перечисленных подходов в совокупности позволяет сегодня говорить о высокой результативности надзорных мероприятий», - пояснил он.

В этой связи количество выявляемых нарушений (80-90%) характеризует эффективность проводимого надзора и его некорректно проецировать на оценку общей безопасности и качества товаров на потребительском рынке.

«Это показатель выверенной работы государственных инспекторов», – подчеркнул Дмитрий Барташевич.

К слову, риск-ориентированный принцип составляет основу и европейской надзорной практики, и взят за основу в рамках ЕАЭС.

Для обеспечения максимально высокого уровня безопасности на рынке, по мнению Дмитрия Барташевича, очень важна работа и взаимодействие трех слагаемых: активный и грамотный потребитель, который может защитить свои права, бизнес, заинтересованный в справедливой конкуренции и качестве товаров и эффективный госнадзор.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
валюта курс
EUR 2.7494
USD 2.3854
RUB 3.3672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7494 +0.015
USD 2.3854 -0.0025
RUB 3.3672 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7610 2.7700
USD 2.3870 2.3990
RUB 3.3510 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1580
EUR/RUB 82.1000 82.3000
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте