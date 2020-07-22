Госстандарт в 1 полугодии изъял около 1,5 тыс. наименований опасной продукции. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекциями Госстандарта в 1 полугодии 2020 г., было изъято около 1,5 тыс. наименований продукции, не соответствующей требованиям, запрещен ввоз и обращение свыше 900 наименований опасных товаров и прекращено действие более 600 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза», - сказал он.

Характеризуя эти цифры, Дмитрий Барташевич подчеркнул, что при выборе объектов для проведения проверок и мониторингов применяется риск-ориентированный подход.

«Для назначения контрольно-надзорного мероприятия инспектор анализирует имеющуюся информацию, оценивает риски и по балльной системе устанавливает степень риска в отношении товара или субъекта и применению к нему той или иной формы надзора. Информация может быть получена от органов госуправления, изготовителей и импортеров по результатам их собственных маркетинговых исследований, граждан, учитывается также надзорная практика. Это делается для того, чтобы контрольно-надзорная работа была максимально точная и обоснованная. Применение всех перечисленных подходов в совокупности позволяет сегодня говорить о высокой результативности надзорных мероприятий», - пояснил он.

В этой связи количество выявляемых нарушений (80-90%) характеризует эффективность проводимого надзора и его некорректно проецировать на оценку общей безопасности и качества товаров на потребительском рынке.

«Это показатель выверенной работы государственных инспекторов», – подчеркнул Дмитрий Барташевич.

К слову, риск-ориентированный принцип составляет основу и европейской надзорной практики, и взят за основу в рамках ЕАЭС.

Для обеспечения максимально высокого уровня безопасности на рынке, по мнению Дмитрия Барташевича, очень важна работа и взаимодействие трех слагаемых: активный и грамотный потребитель, который может защитить свои права, бизнес, заинтересованный в справедливой конкуренции и качестве товаров и эффективный госнадзор.