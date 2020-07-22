В январе-мае 2020 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали в Москву и Московскую область продукции на $53 млн, товарооборот составил$ 62 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, в текущем году 46 предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» поставляют продукцию в Москву и Московскую область. Это компании в сфере машиностроения, деревообработки, текстильной, химической и пищевой отраслей. Перечень экспортируемой продукции широкий: мясная консервация, мебель, колготы и прочие чулочно-носочные изделия, алкидные смолы, плиты МДФ, емкости из черных металлов, провода и кабели, гербициды, пряжа, изделия из пластмасс, металлическая ткань.

В свою очередь московские компании поставляют резидентам СЭЗ в основном сырьевые товары для последующего изготовления готовой продукции: соевые бобы, бумагу и картон, карбамидные и меламиновые смолы, проволоку из рафинированной меди, прочие металлоконструкции и изделия из черных металлов.

Крупнейшими экспортерами являются известные резиденты СЭЗ «Гродноинвест» СООО «Конте Спа», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», СООО «Квинфуд», ОАО «Белкард», ОАО «Гроднорайагросервис», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», ИООО «Кроноспан», ОАО «Лакокраска», ОАО «Щучинский завод «Автопровод», ГП «Конус». На топ-10 компаний приходится 72% от общего экспорта СЭЗ «Гродноинвест» в Москву и Московскую область.