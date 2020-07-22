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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ ДВУХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ООО “ФИКС ПРАЙС” В ВИТЕБСКЕ
18:24 22.07.2020
В ходе внеплановой проверки торговых объектов ООО «Фикс Прайс» в Витебске Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в очередной раз выявило ряд нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, выявлено несоответствие и несоблюдение утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства, а также обнаружены товары с истекшим сроком годности.
В результате работа двух торговых объектов ООО «Фикс Прайс», расположенных по ул. Ленина и ул. Правды в Витебске, приостановлена с 22 июля по 20 августа 2020 г.
Следует отметить, что основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных ранее (в мае и июне текущего года) мониторингов.
В ходе их проведения сотрудниками МАРТ были установлены аналогичные нарушения, в связи с чем ООО «Фикс Прайс» направлялись рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков) и установлены сроки их исполнения. Вместе с тем, как показала проверка, руководством субъекта торговли соответствующие меры реагирования приняты не были.
МАРТ обращает внимание, что субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торговых объектов после устранения выявленных нарушений.
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