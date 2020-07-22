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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 1 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БАГАЖА
18:18 22.07.2020
С 1 августа 2020 года компания «Белавиа» изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги.
Так, стоимость online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light составляет €25 за первое место багажа и €40 за каждое последующее.
Стоимость online первого и каждого последующего места после приобретения билета составляет €40 для всех тарифов, а в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации – €50.
При этом оформить услугу online можно не позднее 2 часов до вылета.
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