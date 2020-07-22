С 1 августа 2020 года компания «Белавиа» изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги.

Так, стоимость online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light составляет €25 за первое место багажа и €40 за каждое последующее.

Стоимость online первого и каждого последующего места после приобретения билета составляет €40 для всех тарифов, а в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации – €50.

При этом оформить услугу online можно не позднее 2 часов до вылета.