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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 2,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


18:14 22.07.2020

В январе-июне 2020 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2205 новых квартир. Введено в эксплуатацию 164,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 83,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 50,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 72,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 51,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 21,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 12,9% от общего ввода по области.
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