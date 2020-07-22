Банковская платежная карта «МТС Деньги» с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения во всех регионах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, оформить и получить карту можно бесплатно в любом собственном салоне связи МТС.

С помощью карты «МТС Деньги» можно оплачивать любые услуги и совершать покупки, в том числе в режиме онлайн. Счет карты синхронизирован с балансом номера мобильного телефона, что позволяет получать кешбэк в размере 2,5% на услуги связи. Состояние карт-счета владелец может отслеживать через приложение «МТС Деньги» или «Мой МТС». Кроме того, карта действует за рубежом и дает возможность пользоваться скидками, которые предусмотрены для владельцев Gold Mastercard.

Бесконтактная карта «МТС Деньги» — совместный проект компании МТС и Банка Дабрабыт. Подключить карту можно бесплатно во всех собственных салонах связи компании МТС. Подробнее об услуге смотрите здесь.