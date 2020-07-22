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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,8%, ОПТОВЫЙ – НА 2,1%
18:07 22.07.2020
В Могилевской области розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 2159,1 млн рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,6 рубля против 11 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,2% розничного товарооборота области, в первом полугодии 2020 г. составил 1968,1 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 83,2 млн рублей, или 83,4% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.
В первом полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 1251,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню первого полугодия 2019 г.
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