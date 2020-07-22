В магистратуру БГУ принято 550 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, из них на дневную бюджетную форму зачислено 383 магистранта (в 2019 г. – 350). Здесь конкурс составил 1,4 человека на место. Среди принятых 12 иностранных граждан по межправительственным соглашениям и грантам Республики Беларусь.

На заочную бюджетную форму зачислено 46 магистрантов (в 2019 г. – 60) при конкурсе 1,7 человек на место.

На дневную платную форму принято 98, а на заочную платную – 23.

Прием документов в магистратуру Института бизнеса БГУ продолжится до 24 августа. Здесь запланирован прием на платных условиях: на дневную форму обучения выделено 110 мест, а на вечернюю – 135, а на заочную – 137.