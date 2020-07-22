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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛИ НА 8,8%


17:56 22.07.2020

В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 10,4 млн тонн грузов, или 108,8% к первому полугодию 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1142,8 млн тонно-километров, или 100,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 78,6 млн человек, или 85,8% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 509,3 млн пассажиро-километров, или 85,2% к уровню первого полугодия 2019 г.
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