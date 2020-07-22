ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОКАЗАНО ПОРЯДКА 3,5 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

17:53 22.07.2020 За первую половину 2020 года на едином портале электронных услуг portal.gov.by оказано порядка 3,5 млн электронных услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ), активными пользователями портала являются более 92 тысяч белорусов. Но география предоставления электронных услуг не ограничивается пределами Беларуси – на портале представлен ряд сервисов в отношении иностранных лиц.