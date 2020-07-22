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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОКАЗАНО ПОРЯДКА 3,5 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
17:53 22.07.2020
За первую половину 2020 года на едином портале электронных услуг portal.gov.by оказано порядка 3,5 млн электронных услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ), активными пользователями портала являются более 92 тысяч белорусов.
Но география предоставления электронных услуг не ограничивается пределами Беларуси – на портале представлен ряд сервисов в отношении иностранных лиц.
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