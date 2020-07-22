В первом полугодии 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 731,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,4% к первому полугодию 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 702,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 111,4 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в первом полугодии 2019 г., молока произведено 340,5 тыс. тонн (на 3,3% больше), яиц – 158,2 млн штук (на 5,3% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 107,5 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2019 г. увеличилось на 4,3%, молока произведено 324,9 тыс. тонн (на 3,9% больше), яиц – 120,6 млн штук (на 6,4% больше).

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 525,9 тыс. голов, в том числе коров – 172,1 тыс. голов. Численность свиней составила 166,5 тыс. голов.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 335,6 тыс. тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 8,5 центнера кормовых единиц.