ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 2,0 МЛН РУБЛЕЙ

17:35 22.07.2020 Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь-июнь 2020 года составила 2,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).