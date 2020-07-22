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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ


17:28 22.07.2020

Компания «Белоруснефть» запустила в работу обновленный функционал личного кабинета юридических лиц.

Как пишет портал neft.by, благодаря трендовым сервисам, которые теперь доступны, возможности бизнес-клиентов компании стали еще шире.

В частности, бизнес-клиентам стали доступны возможности редактирования параметров топливных карт, управления правами доступа, отчеты установленной формы с электронной цифровой подписью и оплата дорожных сборов.

По словам ведущего специалиста отдела розничной реализации нефтепродуктов управления нефтепродуктообеспечения центрального аппарата компании Арсения Шумеля, конечная цель модернизации личного кабинета юрлица – расширение возможности дистанционного обслуживания при объединении в одном кабинете самых востребованных сервисов при использовании топливной карты компании «Белоруснефть».

«Если говорить о максимальных возможностях кабинета, то, прежде всего, среди новых функций – редактирование параметров топливных карт и управление правами доступа. Эти сервисы действительно востребованы. Они позволяют руководителю предприятия самостоятельно управлять параметрами карт и делегировать отдельные права своим подчиненным, не прибегая к помощи офиса обслуживания предприятий нефтепродуктообеспечения «Белоруснефти», что ранее было единственно возможным. В частности, клиент может устанавливать лимит топлива, вид нефтепродуктов, возможность приобретения сопутствующих товаров, оплаты дорожных сборов, осуществлять блокировки и разблокировки топливной карты», - рассказал специалист.

Он отметил, что подобный формат дистанционного обслуживания через личный кабинет доступен в режиме 24/7.

В настоящее время услугами Белоруснефти пользуются около 40 тыс. юридических лиц. Среди востребованных сервисов – формирование подробных и свернутых отчетов по топливным картам, сверка расчетов.

В компании подчеркивают, что работа по наполнению личного кабинета юридических лиц будет продолжаться. Готовится к запуску в работу абсолютно новый сервис, который сейчас проходит апробацию – оплата дорожных сборов в России. В ближайшее время корпоративным клиентам компании-владельцам топливных карт эта услуга будет доступна в личном кабинете.
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