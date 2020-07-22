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ЭКОНОМИКА РБ
ДАТА-ЦЕНТР BECLOUD ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДИН СЕРТИФИКАТ TIER III
17:12 22.07.2020
Дата-центр beCloud получил еще один сертификат TIER III.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии», независимая экспертиза Uptime Institute, самой авторитетной международной организации в сфере сертификации, проектирования, строительства и эксплуатации центров обработки данных, подтвердила высокую степень надежности дата-центра beCloud.
TIER III Design – соответствие проектной документации уровню надежности и отказоустойчивости TIER III – для всех четырех очередей строительства дата-центра.
Напомним, проект РЦОД включает 4 машинных зала, по 156 стоек в каждом. Возведение каждого модуля выделено в отдельный этап.
Сертификат Tier III Design Documentation выдается на основании углубленного и всестороннего анализа пакета проектной документации дата-центра и гарантирует, что в инфраструктуре ЦОДа нет слабых звеньев или недостатков.
В настоящий момент beCloud ведет строительство второй очереди дата-центра. После ввода в эксплуатацию второго машинного зала суммарное количество серверных стоек РЦОД составит 312, что вдове увеличит мощности дата-центра.
РЦОД строится по технологии Prefabricated (модульная система). Технологическое оборудование дата-центра собирается и тестируется на заводе-производителе, после чего транспортируется на площадку заказчика для финальной сборки. Кроме того, модульные ЦОДы при необходимости легко масштабируются и строятся в достаточно короткие сроки.
Сегодня на площадке РЦОД идет монтаж составных частей второго модуля, которые прибыли с хорватского завода международной корпорации Vertiv, одного из мировых лидеров цодостроения.
Ввод в эксплуатацию второго модуля дата-центра beCloud запланирован в 4 квартале 2020 года.
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