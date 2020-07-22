В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 4727,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 153,9%, в обрабатывающей промышленности – 97%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 105% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,7%.

Индекс промышленного производства в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 101,3%, с маем 2020 г. – 106,3%.