В июле в свободной экономической зоне «Минск» зарегистрированы 10-й и 11-й в 2020 году резиденты - ООО «КПСР ГРУПП» и ЧТУП «Классик-транс».

Как сообщает сайт СЭЗ, стратегической целью ООО «КПСР ГРУПП» является развитие эффективно действующего предприятия по производству регулирующей арматуры для нефтехимической промышленности, традиционной и атомной энергетики на уровне мировых стандартов качества.

На сегодня ООО «КПСР ГРУПП» является единственным белорусским производителем арматуры для нефтехимических предприятий, что дает компании существенное конкурентное преимущество.

ЧТУП «Классик-транс» будет реализовывать в СЭЗ «Минск» инвестиционный проект «Организация производства пенополистирольной несъемной опалубки».

Продукция частного предприятия «Классик-транс», планируемая к выпуску в результате реализации данного инвестиционного проекта, является востребованной и пользуется спросом, что позволит обеспечить выполнение запланированного объема производства и поставок качественной продукции широкому кругу потребителей на выбранных рынках сбыта.

В связи с реализацией проектов будут созданы новые рабочие места и увеличены налоговые поступления в бюджет.