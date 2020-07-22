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ЭКОНОМИКА РБ


НЦПИ ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В СУДЕ, СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРАМИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА


16:28 22.07.2020

30 июля на YouTube-канале НЦПИ (в 10.00) состоится трансляция семинара «Вопросы судебной практики по рассмотрению споров, возникающих при исполнении договоров строительного подряда».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, спикер семинара – судья Верховного суда Беларуси Татьяна Александровна Миколенко.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

содержание договора строительного подряда с учетом судебной практики. Типичные ошибки относительно несогласования сторонами существенных и несущественных условий договора. Проблемные вопросы по взысканию задолженности при признании договора незаключенным;

порядок сдачи-приемки и оплаты выполненных работ. Особенности рассмотрения споров при отказе заказчика от подписания первичных учетных документов в строительстве. Особенности оплаты выполненных работ по договорам строительного субподряда;

качество выполняемых работ. Явные и скрытые недостатки. Гарантийные обязательства. Особенности предъявления требований по вопросам качества;

ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по договору строительного подряда (законная и договорная неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами, убытки);

порядок и правовые последствия расторжения договора строительного подряда, одностороннего отказа от договора. Способы судебной защиты;

судебная практика по рассмотрению споров, вытекающих из договоров строительного подряда.

Вопросы по теме принимаются с 22 до 30 июля по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в ходе мероприятия.
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