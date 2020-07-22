Горячую воду в Беларуси в домах с 2021 года будут отключать не более чем на 13 дней. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец.

Такая норма вступит в силу с 2021 года.

«Таким образом, перерывы подачи горячего водоснабжения для населения не будут продолжаться более 13 дней», - сказал директор.