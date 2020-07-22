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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ДОМАХ С 2021 ГОДА БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 13 ДНЕЙ
16:13 22.07.2020
Горячую воду в Беларуси в домах с 2021 года будут отключать не более чем на 13 дней. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Госэнергогазнадзора Александр Озерец.
Такая норма вступит в силу с 2021 года.
«Таким образом, перерывы подачи горячего водоснабжения для населения не будут продолжаться более 13 дней», - сказал директор.
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