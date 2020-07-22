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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЛАТУ ПРОЕЗДА ОНЛАЙН ПЛАНИРУЮТ ВНЕДРИТЬ ВО ВСЕМ ТРАНСПОРТЕ МИНСКА К 1 СЕНТЯБРЯ
16:01 22.07.2020
Внедрить сервис TIX и систему «Оплати» в салонах 2,5 тыс. единиц подвижного состава столицы планируют к 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«Мы видим, что современные способы оплаты проезда востребованы у горожан, и стараемся создать для них удобства. Обе системы зарекомендовали себя хорошо. Вопрос лишь в том, кому из пассажиров какая удобнее. Поэтому дадим людям выбор: доступны будут две системы оплаты с помощью мобильных приложений, каждый воспользуется той, какая ему больше нравится», - сказал заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович.
Кроме того, поставлена задача, чтобы к этой же дате оплату проезда онлайн внедрили и во всей сети маршрутных такси столицы. Над этим будут усиленно работать.
Будет также развиваться и оплата проезда в метро с помощью сканирования лица. Ее уже протестировали, она работает без сбоев. В скором времени ее внедрят на 3-й линии метро, а затем распространят на 1 и 2 линиях.
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