Внедрить сервис TIX и систему «Оплати» в салонах 2,5 тыс. единиц подвижного состава столицы планируют к 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«Мы видим, что современные способы оплаты проезда востребованы у горожан, и стараемся создать для них удобства. Обе системы зарекомендовали себя хорошо. Вопрос лишь в том, кому из пассажиров какая удобнее. Поэтому дадим людям выбор: доступны будут две системы оплаты с помощью мобильных приложений, каждый воспользуется той, какая ему больше нравится», - сказал заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович.

Кроме того, поставлена задача, чтобы к этой же дате оплату проезда онлайн внедрили и во всей сети маршрутных такси столицы. Над этим будут усиленно работать.

Будет также развиваться и оплата проезда в метро с помощью сканирования лица. Ее уже протестировали, она работает без сбоев. В скором времени ее внедрят на 3-й линии метро, а затем распространят на 1 и 2 линиях.