ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛСЯ НА 1,6%

15:53 22.07.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за первое полугодие 2020 г. в текущих ценах составил 4133,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,6% меньше к уровню первого полугодия 2019 г.