Компания «Белавиа» с 30 июля возобновляет ежедневное регулярное сообщение по маршруту Минск-Ереван-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, вылетать из Минска планируется в 22.40 и приземляться в Ереване в 2.45.

Обратный рейс планируется осуществлять в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт в 5.45.

Отметим, что время для всех аэропортов указано местное.