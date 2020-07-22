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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 30 ИЮЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ЕРЕВАН
15:42 22.07.2020
Компания «Белавиа» с 30 июля возобновляет ежедневное регулярное сообщение по маршруту Минск-Ереван-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, вылетать из Минска планируется в 22.40 и приземляться в Ереване в 2.45.
Обратный рейс планируется осуществлять в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт в 5.45.
Отметим, что время для всех аэропортов указано местное.
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