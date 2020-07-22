В январе-июне 2020 г. организациями всех форм собственности столицы построено 4,5 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 274,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 40,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 14,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 31 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 16,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.