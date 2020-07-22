В БГУ 25 июля начинается прием документов от абитуриентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего ведущий вуз страны планирует принять на обучение 5128 студентов, что составляет 98,7% к плану приема 2019 года (в 2019 году план приема составлял 5193).

На дневную бюджетную форму план составляет 2140 человек (в 2019 году – 2130). Причем, доля естественнонаучных специальностей в плане приема составляет 67%, социально-экономических и гуманитарных специальностей – 33%.

На заочную бюджетную форму планируется принять 218 студентов (в 2019 году – 216).

План приема на платную форму обучения следующий: на дневную форму – 1905 (в 2019 году план составлял – 1934); на заочную форму – 468 (в 2019 году – 474); на заочную форму для получения второго высшего образования – 132 (в 2019 году – 167); на вечернюю форму для получения второго высшего образования – 30 (в 2019 году – 20).

На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования выделено 328 мест (в 2019 году план составлял 380), из них на дневную форму – 25, на заочную форму – 303.

На педагогические направления специальностей: биология, география, химия, математика, белорусская филология, русская филология осуществляется прием без экзаменов следующих категорий абитуриентов:

медалисты или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили;

лица, прошедшие обучение в профильных классах педагогической направленности учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, проводимого в университете.

План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 166 мест (в 2019 году – 149).

В этом году по целевому приему выделено 32 места (в 2019 году – 31). Целевой прием осуществляется по 10 специальностям.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ, на бюджет и платную форму обучения, подача документов будет осуществляться с 25 по 31 июля.

Прием документов от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и поступающих на педагогические специальности, с 25 по 27 июля.

Документы на платную форму обучения будут приниматься по 15 августа.

Как и в прошлом году, в БГУ будет осуществлен набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ–ДПУ (Даляньский политехнический университет) (СИБД) по специальностям «Физика (производственная деятельность)», «Механика и математическое моделирование» и «Мировая экономика». Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3 курса ряд дисциплин – на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники совместного белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. В профессорско-преподавательский состав СИБД входят представители белорусского и китайского университетов. Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями и IT-компаниями Беларуси и Китая, а также в индустриальном парке «Великий камень».

Всего в текущем году планируется принять на дневную форму обучения 60 человек (в 2019 году – 58).