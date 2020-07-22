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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ВВОЗА ИЗ РОССИИ В БЕЛАРУСЬ 70 ТОНН ЯЧМЕНЯ


14:50 22.07.2020

Витебские таможенники пресекли попытку ввоза из России в Беларусь 70 тонн ячменя в двух грузовиках Renault, принадлежащих российской фирме-перевозчику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, автопоезд с зерном был остановлен в Лиозненском районе, неподалеку от белорусско-российской границы.

У водителей автопоездов не оказалось фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, наличие которых обязательно при перемещении такого рода товаров.

Общая стоимость незаконно перемещаемого ячменя составила более 33,5 тысяч белорусских рублей.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на фирму-перевозчика в размере до 50% от стоимости предмета правонарушения.
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