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ЭКОНОМИКА РБ


ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ


14:33 22.07.2020

За январь-май 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,6%, рентабельность продаж – 3,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 2704 млн рублей, в том числе просроченная – 972 млн рублей, или 35,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 5494,8 млн рублей, в том числе просроченная – 1101 млн рублей, или 20% от общего объема кредиторской задолженности.
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