Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2020 года выросло до 66,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 22 июля зарегистрированы 66 тыс. 521 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 59 тыс. 061 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 173 человека, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 209 тыс. 400.