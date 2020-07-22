В первом полугодии 2020 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 195,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 62,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 49,2 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 33,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 23,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 12,2% от общего ввода по области.