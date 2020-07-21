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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЮ БЕЛАРУСИ В МИРОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДОХОДАХ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ДО 0,1% В 2035 ГОДУ


13:19 22.07.2020

Долю Беларуси в мировых туристических доходах планируют увеличить с 0,04% в 2016 году до 0,1% в 2035 году. такая информация прозвучала на заседании межведомственного экспертно-координационного совета (МЭКС) по туризму при Совете министров, на котором в онлайн режиме обсуждался проект Национальной стратегии развития туризма до 2035 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, большая работа планируется по повышению конкурентоспособности Беларуси на мировом рынке туризма и вхождению в число 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (Travel&Tourism Competiveness Index).

По мнению заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного, уже заложен неплохой фундамент дальнейшего развития туристической индустрии. В основе – улучшение условий для развития въездного и внутреннего туризма, чему послужил ряд принятых государством мер, в том числе либерализация визового режима, упрощение процедуры регистрации иностранных граждан, наращивание туристической инфраструктуры, повышение качества сервиса, появление и развитие отечественной защищенной системы онлайн-бронирования.

Активизировано продвижение туристического потенциала Беларуси на зарубежных целевых рынках. Только в течение прошлого года организована работа белорусского национального стенда на 15 международных выставках, проведено 10 презентаций туристических возможностей, 14 ознакомительных туров для представителей турбизнеса и СМИ иностранных государств.

Михаил Портной отметил, что статистика доказывает возрастающую роль туризма в национальной экономике. Так, по данным Белстата, с 1,8% валового внутреннего продукта в 2014 году Беларусь пришла к 2,2% в 2016 году. Численность занятых в сфере туризма в 2019 году составила 243 тыс. человек, а это 5,6% от общей численности занятых в экономике (в 2014 году – 5% (226,7 тыс. чел.), в 2016 году – 5,5% (212,5 тыс. чел.).

«Конечно, 2020 год и пандемия коронавируса внесли свои коррективы в работу туристической отрасли, которая оказалась одной из самых пострадавших. Пока сложно спрогнозировать масштаб последствий, которые еще предстоит преодолеть. Однако выбранный курс на развитие внутреннего туризма оказался правильным. По такому же пути идут сейчас и зарубежные страны»,- сказал Михаил Портной.

Он считает, что для достижения экономического роста необходимо решение следующих задач: развитие туристической инфраструктуры в регионах; дальнейшее внедрение IT-технологий и, как следствие, повышение информированности о существующих турпродуктах, возможностях организованного безопасного отдыха; совершенствование качества обслуживания туристов и создание положительного имиджа отечественного турпродукта.

Ожидается, что реализация стратегии приведет к созданию в сфере туризма порядка 90 тысяч дополнительных рабочих мест, наращиванию инвестиций в туристическую индустрию, увеличению численности туристов и экскурсантов, въехавших в Республику Беларусь, а также отправленных по маршрутам тура в пределах территории страны. Эффектов должно быть несколько: экономический, имиджевый, социальный, экологический.

Предполагается, что инструментами реализации стратегии станут дорожные карты и отраслевые госпрограммы на последующие пятилетки, а также отдельные планы мероприятий по узким вопросам, как, например, развитие видов туризма рабочими группами при МЭКС, инфраструктурный план и так далее.

Что касается дня сегодняшнего, а точнее времени до пандемии, то положительная динамика развития отрасли прослеживалась по всем показателям. Например, экспорт туристических услуг в Беларуси в 2019 году составил 265,4 млн. долларов США, темп роста по сравнению с 2018 годом – 115,1%. В прошлом году нашу страну посетило почти пять миллионов иностранцев.

Прослеживается и положительная тенденция по диверсификации рынков. Так, В 2019 году удельный вес экспорта туристических услуг в страны вне СНГ в общем объеме составил 37,1%, В сравнении с 2016 годом этот показатель увеличился на 7,2%.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что основная цель стратегии – максимальная реализация туристического потенциала Республики Беларусь на внутреннем и внешнем рынках.

В дискуссии приняли участие представители министерств экономики, по налогам и сборам, финансов, транспорта и коммуникаций, Национальной Академии наук, Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии.
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