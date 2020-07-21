В Гродненской области розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 2 500,7 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,4 рубля против 12,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота области, в первом полугодии 2020 г. составил 2199,8 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 88,2 млн рублей, или 79,1% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.

В первом полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 1233,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню первого полугодия 2019 г.